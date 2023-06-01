Spor Toto minikler Judo Şampiyonası'na giden minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı

Aksaray'dan, Balıkesir'e Spor Toto minikler Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularını taşıyan minibüs, Bursa'da hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör Abdülcelil Er Bayram(44) hayatını kaybederken servis minibüsü sürücüsü ile 14 sporcu ve 1 antrenör ise yaralandı.

Aksaray'dan, Balıkesir'e Spor Toto minikler Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularını taşıyan minibüs, Bursa'da hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör Abdülcelil Er Bayram(44) hayatını kaybederken servis minibüsü sürücüsü ile 14 sporcu ve 1 antrenör ise yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Eskişehir Karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Aksaray'dan, Balıkesir'de 2 Haziran Cuma günü yapılacak olan Spor Toto minikler Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcuları taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) idaresindeki 68 EZ 644 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden Selahattin Cerrah (50) idaresindeki 16 KJA 99 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan sürücü ile 14 sporcu ve 2 antrenör yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu servis minibüsünden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan antrenör Abdülcelil Er Bayram yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.(DHA)

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