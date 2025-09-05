Haberler

Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Süper Ligi'nde ikinci haftanın açılış maçında Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u 39-27 yenerek galip geldi.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde ikinci haftanın açılış maçında Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u 39-27 yendi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın devre arasına Spor Toto, 18-16 önde girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Spor Toto, müsabakadan 39-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı

Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu

Bütün ülkenin konuştuğu hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.