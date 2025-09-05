Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u Mağlup Etti
Hentbol Süper Ligi'nde ikinci haftanın açılış maçında Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u 39-27 yenerek galip geldi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın devre arasına Spor Toto, 18-16 önde girdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Spor Toto, müsabakadan 39-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor