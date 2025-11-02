Haberler

Spor Toto, Kuşgöz İzmir'i 3-2 Mağlup Etti

Güncelleme:
SMS Grup Efeler Ligi'nde ertelenen ilk hafta karşılaşmasında Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u zorlu bir maç sonunda 3-2 yenmeyi başardı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Spor Toto: Ivovic, Orçun Ergün, Jaime, Tuinstra, Emin Gök, Hakkı Çapkıoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Muhammed Kaya, Burak Mert, Mustafa Koç, Doğan Karakoç)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Yosvany, Oğuzhan Karasu, Metin Toy, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Butko (Muhammed Aray, Burak Baturalp Güngör, Oktay Tetik, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 23-25, 25-23, 25-21, 21-25, 15-12

Süre: 136 dakika (29, 30, 30, 29, 18)

Sms Grup Efeler Ligi'nde ertelenen ilk hafta karşılaşmasında Spor Toto, evinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
