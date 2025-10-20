Spor Toto, Kupa Voley'de Kuşgöz İzmir'i Mağlup Etti
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup ilk maçında Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Setler 25-17, 25-21, 25-23 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Tuinstra, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Burak Baturalp Güngör, Rojas, Butko, Oğuzhan Karasu, Yosvany, Metin Toy (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Selman Ateş, Ahmetcan Büyükgöz, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 25-17, 25-21, 25-23
Süre: 80 dakika (26, 26, 28)
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor