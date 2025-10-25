Haberler

Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor'u 38-30 Yenerek Galip Geldi

Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. hafta maçında evinde Köyceğiz Belediyespor'u 38-30 mağlup etti. İlk yarıyı 20-16 önde tamamlayan Spor Toto, başarılı performansını sürdürüyor.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. hafta maçında Spor Toto, konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor'u 38-30 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi takım, 20-16 önde tamamladı.

Ankara temsilcisi Spor Toto, karşılaşmadan 38-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
