Spor Toto Judo Süper Lig'de kadın ve erkeklerde müsabakalar Ankara'da yapılacak

Spor Toto Judo Süper Lig'de kadın ve erkek müsabakaları Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Spor Toto Süper Lig erkek ve kadın karşılaşmaları, federasyonun Ankara tesislerinde yapılacak.

Kadınlarda müsabakalar bugün başlarken, organizasyon 28 Aralık'ta tamamlanacak.

Süper Lig müsabakalarında takımlar 5'er sıklette tatamiye çıkacak. Karşılaşmalar sonunda ligde ilk 4 sırayı alan kulüpler, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Kadın ve erkeklerde son sıraya kalan toplam 4 takım ise bir alt lige düşecek.