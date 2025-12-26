Spor Toto Judo Süper Lig'de kadın ve erkeklerde müsabakalar Ankara'da yapılacak
Kadın ve erkek judo müsabakaları Spor Toto Judo Süper Lig kapsamında Ankara'da gerçekleştirilmeye başlandı. Müsabakalar 28 Aralık'ta sona erecek ve ilk 4 sırayı alan takımlar Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Spor Toto Süper Lig erkek ve kadın karşılaşmaları, federasyonun Ankara tesislerinde yapılacak.
Kadınlarda müsabakalar bugün başlarken, organizasyon 28 Aralık'ta tamamlanacak.
Süper Lig müsabakalarında takımlar 5'er sıklette tatamiye çıkacak. Karşılaşmalar sonunda ligde ilk 4 sırayı alan kulüpler, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.
Kadın ve erkeklerde son sıraya kalan toplam 4 takım ise bir alt lige düşecek.