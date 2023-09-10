Spor Toto Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükseldi
Spor Toto Hentbol Takımı, Finlandiya'nın IFK Handball takımını mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Karadağ'ın RK Buducnost Podgorica takımı ile karşılaşacak.
Spor Toto Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ikinci maçında Finlandiya'nın IFK Handball takımını 36-29 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Pirkkola Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını IFK Handball takımı 13-11 önde kapattı.
İkinci yarıda daha istekli oynayan başkent ekibi sahadan 36-29 galip ayrılarak ikinci tura yükseldi. Spor Toto, karşılaşmanın dünkü ilk maçını da 29-28 kazanmıştı.
Spor Toto, ikinci turda Karadağ'ın RK Buducnost Podgorica takımı ile karşılaşacak. İkinci tur karşılaşmaları 14-15 Ekim (ilk maç) ile 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak.