Spor Toto Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Finlandiya'yı mağlup etti

Spor Toto Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Finlandiya'nın IFK Handball takımını 29-28 mağlup etti. İlk yarıyı 16-9 önde kapatan takım, ikinci yarıda da istikrarlı oyununu sürdürerek galip geldi. Rövanş maçı yarın oynanacak.

Spor Toto Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Finlandiya'nın IFK Handball takımını 29-28 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Pirkkola Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Spor Toto 16-9 önde kapattı.

İkinci yarıda istikrarlı oyununu sürdüren başkent ekibi sahadan 29-28 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı yarın TSİ 15.00'te aynı salonda oynanacak.