Spor Toto, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13'üncü ve ilk devrenin son haftasında Spor Toto, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan
Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir)
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Kovac, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, Mert Nevzat Güneş, Turgut Lelik, Berkun Eber Üstündağ (Fatih Yörümez, Yiğit Hamza Aslan, Barbast, İsmail Koçak)
Setler: 25-21, 20-25, 25-19, 25-22
Süre: 104 dakika (28, 25, 26, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13'üncü ve ilk devrenin son haftasında Spor Toto, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.