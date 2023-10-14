Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Buducnost'u yendi
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Hentbolda Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur ilk maçında Karadağ temsilcisi Buducnost'u 31-24 yendi. İlk yarıyı önde tamamlayan Spor Toto, karşılaşmayı da kazanarak tur için avantaj elde etti. Rövanş maçı yarın oynanacak.
Hentbolda Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur ilk maçında Karadağ temsilcisi Buducnost'u 31-24 yendi.
Podgorica'daki Üniversite Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını Spor Toto 15-13 önde tamamladı. Başkent ekibi, karşılaşmayı da 31-24 kazanarak tur için avantaj yakaladı.
Bu maçın rövanşı yarın aynı salonda TSİ 16.00'da oynanacak.
Kaynak: AA / Spor