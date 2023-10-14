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Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Buducnost'u yendi

Hentbolda Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur ilk maçında Karadağ temsilcisi Buducnost'u 31-24 yendi. İlk yarıyı önde tamamlayan Spor Toto, karşılaşmayı da kazanarak tur için avantaj elde etti. Rövanş maçı yarın oynanacak.