Spor Toto, Develi Belediyespor'u 3-2 Yendi
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı
Spor Toto: Petric, Mustafa Koç, Vuciceviç, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin ( Ümit Demir, Mustafa Cengiz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Batuhan Avcı, Yiğit Savaş Kaplan)
Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Abreu, Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Kolodinsky, Nikitin (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Yasin Aydın, Egecan Avcıl, Burak Çevik)
Setler: 25-27, 25-20, 25-14, 25-27, 15-12
Süre: 139 dakika (30, 29, 24, 35, 21)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.