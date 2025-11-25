Haberler

Spor Toto, Cizre Belediyespor'u 3-1 Yenerek 6. Haftayı Galip Kapattı

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maç setleri 21-25, 25-19, 25-17 ve 25-22 şeklinde sonuçlandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Erkan Yıldırım

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, İzzet Ünver, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Camejo, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Hakan Polat, Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Taha Erden (Alperay Demirciler, Hüseyin Batuhan Duman, Mehmet Rıfat Kantarcıoglu, Umut Durur, Ege Can Avcıl)

Setler: 21-25, 25-19, 25-17, 25-22

Süre: 103 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'i 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
