Spor Toto, Cizre Belediyespor'u 3-1 Yenerek 6. Haftayı Galip Kapattı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Erkan Yıldırım
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, İzzet Ünver, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Camejo, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Hakan Polat, Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Taha Erden (Alperay Demirciler, Hüseyin Batuhan Duman, Mehmet Rıfat Kantarcıoglu, Umut Durur, Ege Can Avcıl)
Setler: 21-25, 25-19, 25-17, 25-22
Süre: 103 dakika
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor