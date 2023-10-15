Spor Toto, Buducnost'u yenerek üçüncü tura yükseldi
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Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanş maçında Karadağ temsilcisi Buducnost'u 23-17 yenerek üçüncü tura yükseldi.
Hentbolda Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanş maçında Karadağ temsilcisi Buducnost'u 23-17 yenerek üçüncü tura yükseldi.
Podgorica'daki Üniversite Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını Spor Toto 10-7 önde tamamladı.
Başkent ekibi karşılaşmayı da 23-17 kazanarak üçüncü tura yükseldi.
Spor Toto, dünkü ilk maçı da 31- 24 kazanmıştı.
Kaynak: AA / Spor