Spor Toto, Brand Group Alanya Belediyespor'u deplasmanda yendi
Salon: Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak
Brand Group Alanya Belediyespor : Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Emin Gök, Uriarte, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)
Spor Toto: Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Sharifi, Mustafa Cengiz, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Mustafa Koç, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
Setler: 21-25, 25-16, 25-22, 27-29, 11-15
Süre: 146 dakika (26, 29, 34, 38, 19)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Spor Toto, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.
İki galibiyete ulaşacak ekibin bir üst tura çıkacağı eşleşmede ikinci maç, 4 Nisan Perşembe günü Ankara'da oynanacak.