Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun İran'da Geçirdiği Kaza Sonrası Vefat Etti

Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun İran'da Geçirdiği Kaza Sonrası Vefat Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yaşındaki bisikletçi Mustafa Ayyorkun, İran'da katıldığı bir yarışta geçirdiği kaza sonucunda hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ayyorkun'un genç bir yetenek olduğunu vurgulayarak başsağlığı diledi.

Spor Toto Bisiklet Takımı'nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Mustafa Ayyorkun'un İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında yaşanan bir kazada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk bisikletinin genç ve gelecek vadeden isimlerinden biri olan Mustafa Ayyorkun'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Spor Toto Bisiklet Takımı'na, tüm bisiklet camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu

Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı

Acun, Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti

Kene ısırığı can aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.