Spor Toto, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
Spor Toto: Selçuk Keskin, Batuhan Avcı, Sercan Yüksel Bıdak, Berezhko, Petric, Mustafa Koç (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Sharifi, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Mustafa Cengiz)
Bigadiç Belediyespor: Yiğit Yıldız, Vefa Yılmaz, Ebrahimi, Kadir Bircan, Nwachukwu, Taha Erden (Salih Özdemir, İlker Alican Çakır, Murat Al, Eren Kanlı, Andaç Kapan)
Setler: 25-20, 25-13, 25-21
Süre: 75 dakika (25, 25, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor