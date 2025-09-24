Haberler

Spor Toto, Beykoz Belediyespor'u Deplasmanda Yendi

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, deplasmanda oynadığı maçta Beykoz Belediyespor'u 34-32 mağlup etti. İlk yarıyı 20-16 önde kapatan konuk ekip, galibiyeti elde etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
