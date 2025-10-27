Haberler

Spor Toto, Balkan Kupası'nda İkinci Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor Toto, Bosna Hersek'te düzenlenen 2025 Erkekler Balkan Kupası'nda Yunanistan ekibi OFI Crete'i 3-1 yenerek organizasyonda ikinci sırayı elde etti. Turnuvayı tamamlayan ekip, CEV Challenge Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından Bosna Hersek'te düzenlenen 2025 Erkekler Balkan Kupası'nda Spor Toto, son karşılaşmasında Yunanistan ekibi OFI Crete'i 3-1 yenerek organizasyonda ikinci oldu.

Kakanj Spor Salonu'ndaki mücadeleyi 22-25, 25-17, 25-18, 25-23 setlerle 3-1 kazanan Spor Toto, turnuvayı ikinci tamamladı. Başkent ekibi, CEV Challenge Kupası'na katılama şansını yakalayamadı.

Balkan Kupası'nın sahibi olan Romanya'nın Steaua Bükreş takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Tarlada yanmış cesedin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.