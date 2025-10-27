Spor Toto, Balkan Kupası'nda İkinci Oldu
Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından Bosna Hersek'te düzenlenen 2025 Erkekler Balkan Kupası'nda Spor Toto, son karşılaşmasında Yunanistan ekibi OFI Crete'i 3-1 yenerek organizasyonda ikinci oldu.
Kakanj Spor Salonu'ndaki mücadeleyi 22-25, 25-17, 25-18, 25-23 setlerle 3-1 kazanan Spor Toto, turnuvayı ikinci tamamladı. Başkent ekibi, CEV Challenge Kupası'na katılama şansını yakalayamadı.
Balkan Kupası'nın sahibi olan Romanya'nın Steaua Bükreş takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.
