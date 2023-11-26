Spor Toto, Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-2 yenerek galibiyetini elde etti.

Salon: Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu

Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin (Ümit Demir, Petric, Mustafa Cengiz, Caner Çiçekoğlu)

Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Hoag, Kartev (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Onur Ulaş Topbaşlı, Canham)

Setler: 22-25, 27-29, 25-16, 28-26, 15-12

Süre: 124 dakika (24, 32, 22, 31, 15)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-2 yendi.

2-0 geri düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başaran Spor Toto, 4. galibiyetini elde etti ve puanını 10'a yükselti. Arkas Spor ise bu sonuçla 6. mağlubiyetini aldı.