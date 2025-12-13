Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Spor Toto, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Spor Toto 6. galibiyetini alırken Altekma 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Melih Sıratça, İzzet Ünver, Doğan Karakoç, Orçun Ergün)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Silva, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Setler: 25-20, 25-22, 30-32, 27-25

Süre: 131 Dakika (24, 29, 41, 37)

Bu sonuçla Spor Toto 6. galibiyetini alırken Altekma, 6. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla Spor Toto 6. galibiyetini alırken Altekma, 6. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
