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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Eyüpspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Eyüpspor: 0

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Tuzlaspor evinde Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Tuzlaspor evinde Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Sancaktepe

Hakemler: Turgut Doman xx, Cem Özbay xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Tuzlaspor: Kurtuluş xx, Ogün xx, Gökhan Akkan xx, Rotman xx, Awuku xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Taş xx, Rotman xx, Yahaya xx (Iseka dk. 54 xx), Erol xx (Bünyamin dk. 89 ?), Nzuzi xx (Mehmet Coşkun dk. 71 x), James Adeniyi xx (Moutari dk. 89 ?)

Yedekler: Emre Koyuncu, Ömerhan, Halef, Erdinç, Muhammed Demirci, Imbula

Teknik Sorumlu: Serdar Uygun

Eyüpspor: Harun xx, Murat xx, Fethi xx, Claro xx, Berkan x (Umut dk. 46 xx), Melih xx, Cenk x (Halil dk. 46 xx, Yonathan del Valle dk. 69 x), Recep xx (Olivier Thill dk. 81 ?), Babel xx, Ömer xx, Dibba x (Sinan dk. 46 xx)

Yedekler: Cengiz, Berkay, Taşkın, İbrahim, Buğra

Teknik Direktör: Arda Turan

Sarı kart: Ogün Bayrak (Tuzlaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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