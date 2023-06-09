Spor Toto 1. Lig son takımını bekliyor

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı dün Pendikspor'un kazandığı play-off finaliyle tamamlandı.

Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Pendikspor'un Süper Lig vizesi aldığı ligde Altınordu ile Denizlispor ligden düşen ekipler oldu.

2023-2024 sezonunda 19 takımın bulunacağı ligde Süper Lig'den düşen Ümraniyespor ve Giresunspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den direkt çıkan Çorum FK ve Kocaelispor yer alacak.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından ligden çekilmeleri kabul edilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor da gelecek sezon 1. Lig'de mücadelelerini sürdürecek.

Bu 6 takımın dışında Altay, Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor, Dyorex Boluspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Manisa FK, Sakaryaspor ve Tuzlaspor gelecek sezon da ligde yer alacak.

Son takım TFF 2. Lig play-off finalinde belli olacak

Gelecek sezon 1. Lig'de yer alacak üçüncü takımın belli olacağı TFF 2. Lig play-off mücadelesi 11 Haziran Pazar günkü 3. tur rövanş maçlarıyla devam edecek.

İskenderunspor'u ilk karşılaşmada deplasmanda 3-1 mağlup eden Bucaspor 1928 ile Anagold 24Erzincanspor'u dış sahada 3-2 yenen Şanlıurfaspor, ikinci müsabakalar öncesinde avantajlı durumda bulunuyor.

Eşleşmeleri geçecek ekipler 15 Haziran Perşembe günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki final karşılaşmasında 1. Lig'e yükselme mücadelesine çıkacak.