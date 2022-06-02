Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu. - Haberler

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Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

AA - Emrah Oktay - Spor
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Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

AA / Emrah Oktay - Spor

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