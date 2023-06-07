Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali Yarın Oynanacak

Pendikspor ile Bodrumspor yarın Spor Toto 1. Lig play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Normal sezonu 3. ve 4. sırada tamamlayan takımlar arasındaki müsabaka, her türlü galibiyetin takımları Spor Toto Süper Lig'e taşıyacağı bir maç olacak.