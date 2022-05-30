Spor Toto 1. Lig Play-off Final maçı Kocaeli'de oynanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto 1. Lig Play-off Final maçı Kocaeli'de oynanacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig Play-off Final maçı Kocaeli'de oynanacak

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakasının Kocaeli Stadı'nda 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakasının Kocaeli Stadı'nda 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off Finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi. İstanbulspor play-off yarı final eşleşmesinde Erzurumspor'u, Bandırmaspor ise Eyüpspor'u mağlup ederek finale yükselen taraf olmuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bandırmaspor Spor Toto Play Off Kocaeli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title