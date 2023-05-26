Spor Toto 1. Lig Play-off 2. Tur Programı Açıklandı
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Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği play-off 2. turunun programı belli oldu. 31 Mayıs Çarşamba günü Eyüpspor-Bodrumspor maçı, 4 Haziran Pazar günü ise Bodrumspor-Eyüpspor maçı oynanacak.
Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği play-off 2. turunun programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:
31 Mayıs Çarşamba:
20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)
4 Haziran Pazar:
16.00 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)