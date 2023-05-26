Spor Toto 1. Lig Play-off 2. Tur Programı Açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği play-off 2. turunun programı belli oldu. 31 Mayıs Çarşamba günü Eyüpspor-Bodrumspor maçı, 4 Haziran Pazar günü ise Bodrumspor-Eyüpspor maçı oynanacak.