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Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Tur Maçlarında Hakemler Belli Oldu

Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Tur Maçlarında Hakemler Belli Oldu

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. 1. Lig'de Play-Off 1. Tur programı ve hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor toto 1. Lig'de Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Tur heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

1. Lig'de Play-Off 1. Tur programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Bodrumspor - Göztepe: Arda Kardeşler

20.00 Sakaryaspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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