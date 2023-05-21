Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalarak Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e...
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Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalarak Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu.
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalarak Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor