Spor Toto 1. Lig'in son hafta programı açıklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto 1. Lig'in son hafta programı açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'in son hafta programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 2021-2022 sezonu 38. hafta programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 2021-2022 sezonu 38. hafta programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanacak maçların programı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan mücadele programı şu şekilde:

20 Mayıs Cuma

17.00 Boluspor - Altınordu

17.00 Tuzlaspor - Samsunspor

20.00 Denizlispor - BŞB Erzurumspor

20.00 Balıkesirspor - Eyüpspor

20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü

16.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor

19.00 Kocaelispor - Adanaspor

19.00 Bursaspor - Menemenspor

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title