Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

AA - Ercan Doğan - Spor
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 İstanbulspor- Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu: Furkan Aksuoğlu

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor: Mehmet Türkmen

20 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü: Adem Cinek

16.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe

21 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Eyüpspor: Reşat Onur Coşkunses

AA / Ercan Doğan - Spor

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