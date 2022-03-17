Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 İstanbulspor- Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19 Mart Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu: Furkan Aksuoğlu
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor: Mehmet Türkmen
20 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay
13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü: Adem Cinek
16.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe
21 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Eyüpspor: Reşat Onur Coşkunses