Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı
Spor Haberleri
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
19 Ağustos Cuma:
21.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20 Ağustos Cumartesi
17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turkay
21.45 Altınordu-Sakaryaspor: Oğuzhan Çakır
21 Ağustos Pazar
16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: Mehmet Türkmen
17.00 Pendikspor-Altay: Tarık Güldal
19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Murat Erdoğan
21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ozan Ergün
22 Ağustos Pazartesi
21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: Kutluhan Bilgiç