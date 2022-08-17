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Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma:

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20 Ağustos Cumartesi

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turkay

21.45 Altınordu-Sakaryaspor: Oğuzhan Çakır

21 Ağustos Pazar

16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: Mehmet Türkmen

17.00 Pendikspor-Altay: Tarık Güldal

19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Murat Erdoğan

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ozan Ergün

22 Ağustos Pazartesi

21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: Kutluhan Bilgiç

AA / Emrah Oktay - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Boluspor Spor Haberler

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