Son dakika haberi | Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti Bir son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı. Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer edildiği duyuruldu. Kariyerine Ajax'ta başlayan Babel, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo, Beşiktaş, Fulham ve Galatasaray'da forma giydi. Hollandalı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 3 gole imza attı. AA / Emre Doğan - Spor Galatasaray Ryan Babel Eyüpspor Spor Haberler Son Dakika

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