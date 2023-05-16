TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin bitimine 1 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Çorum FK, şampiyonluğu kutluyor.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanan Isparta 32 Spor maçının ardından 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Çorum FK'nin kulüp yöneticileri ve futbolcuları, takım otobüsüyle şehir turu attı.

Gazi Caddesi'nden taraftarın tezahüratları eşliğinde Kadeş Barış Meydanı'na gelen takım, burada taraftarla buluştu.

Tek tek sahneye çıkarak taraftarı selamlayan sporcular, hep birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Çorum FK taraftarı olan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de sporcularla sahneye çıktı.

Dere, burada yaptığı konuşmada, Çorum FK'nin taraftarıyla, stadıyla Süper Lig'i hak ettiğini söyledi.

Kulübün önemli bir başarı elde ettiğini belirten Dere, "Bugün öyle duyguluyum ki, futbolcular kadar sevinçliyim. Çok şükür bir sezonun sonunda bunu gördük. Burada durmayacağız. Her hafta 'Biz şampiyon olacağız' dedik. Bugün de 'biz şampiyon olduk' dedik, elhamdülillah. Bugün bu mahşeri kalabalığı görünce Çorum FK'ye 1. Lig yetmez artık. İnşallah sizlerin desteğiyle, birkaç senelik güzel bir planlamayla, muhteşem stadımıza ve taraftarımıza yakışır şekilde inşallah Süper Lig'i de zorlayacak bu takım." ifadelerini kullandı.

Bugün 3 askerin şehit olduğunu hatırlatan Dere, "Bugün burukluğumuz var. 3 şehidimiz var. Kahraman askerlerimiz zor şartlar altında yurt içinde ve yurt dışında görev yapıyor. İnşallah Çorum'da bu tablo olduğu sürece bundan sonra şehitlerimiz bitecek. Bundan sonra şehitler gelmeyecek, terör operasyonları da artık sona erecek." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum FK'nin şampiyonluk elde etmesiyle kentte güzel bir tablo oluştuğuna dikkati çekerek, "Çorumlu burada durur mu? Durmaz. Yeni Kızılelmamız Süper Lig. İnşallah şimdiden Süper Lig'i görür gibi oluyorum. Futbolcularımıza, ailelerine, teknik heyete teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ise kulübü 2 yıl içinde Süper Lig'e çıkarma sözü verdi.

Taraftarlarla birlikte başarı elde ettiklerine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Hep beraber bir yola çıktık, 'birlikte başaracağız' dedik, birlikte başardık. Bugün burada kalabalığız ama çok fazla kalabalık değiliz. Bu sene şampiyon olacağız demiştim. 2 sene bize müddet verin, 2 sene sonra bu meydan değil bütün Çorum bize yetmeyecek. Biz Süper Lig'e çıkacağız. Size sözüm olsun, bu takımı Süper Lig'e çıkaracağız."

Havai fişek gösterisiyle devam eden etkinlikte taraftarlar müzik eşliğinde eğlendi.