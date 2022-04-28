Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, eski günlerine dönüyor

SAKARYA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'da, 10 yıllık özlemi sona erdirmenin mutluluğu yaşanıyor.

Mazisinde Türkiye kupası bulunan, Türk futboluna birçok yıldız kazandıran, 3. Lig'de son maçta averajla ligde kalan "Anadolu Güneşi" Sakaryaspor, kötü günleri geride bırakarak en son 2011-2012 yılında mücadele ettiği 1. Lig'e yükseldi.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan yeşil-siyahlı ekip, ilk 8 haftada istediği sonuçları alamayarak topladığı 14 puanla kendine 7'nci sırada yer buldu.

Sakarya temsilcisi, ligin 9. haftasından itibaren 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişe geçti. Ligin 13. haftasında zirveye yerleşen Sakaryaspor, 23 hafta liderliğini sürdürerek, ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibinin 10 puan önünde Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Yeşil-siyahlı ekip, 36. hafta itibarıyla 24 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 9 beraberlik sonucunda 81 puanı hanesine yazdırdı.

Rakip fileleri 74 kez havalandıran, kalesinde 23 gol gören Sakaryaspor, 51 ile ligde en fazla averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

Sakarya temsilcisi, "en çok galibiyet alan", "en az mağlubiyet alan", "en çok gol atan", "en az gol yiyen" takım olma istatistiklerini yakaladı.

3. Lig serüveni

Türkiye'nin köklü takımlarından Sakaryaspor, en son mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'den 2011-2012 sezonunda küme düştü.

2012-2013 sezonunda ekonomik sıkıntılarla TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakarya temsilcisi, topladığı 21 puanla ligi son sırada bitirerek 3. Lig'e geriledi.

Sakaryaspor, maddi sıkıntıların devam ettiği 2013-2014 sezonunda son maçta berabere kalarak averajla lige tutunmayı başardı.

2014-2015 sezonuna transfer yasağını kaldırarak şampiyonluk parolasıyla başlayan Sakarya temsilcisi, ligi 57 puanla 3. sırada bitirerek play-offlara katıldı.

Play-off yarı finalinde rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u geçen Sakaryaspor, finalde ise Ankara Demirspor'a yenilerek 2. Lig'in kapısından döndü.

Sakaryaspor, 2015-2016 sezonunda istediği sonuçları alamayarak, ligi 12. sırada bitirdi.

2016-2017 sezonunda 3. Lig'de 4. sezonuna başlayan yeşil-siyahlı ekip, ligi 2. sırada bitirerek tekrar play-offlara katılma hakkı kazandı.

Play-off yarı finalinde rakibi Bayrampaşa'yı eleyen Sakaryaspor, finalde karşılaştığı Diyarbekirspor'u uzatmalarda yenerek 4 sezonun ardından tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi.

Finallerin üzülen takımı: Sakaryaspor

Sakaryaspor, 2. Lig'de mücadele ettiği 5 sezon boyunca 3 final kaybederek, Spor Toto 1. Lig'in kapısından döndü.

2017-2018 sezonunu 5. sırada tamamlayarak play-offlara katılan Sakaryaspor, çeyrek finalde Bandırmaspor, yarı finalde Gümüşhanespor'u geçti.

Finalde Afjet Afyonspor'a 2-1 yenilen Sakaryaspor, 1. Lig umutlarını gelecek sezona bıraktı.

2018-2019 sezonunda kendisine 4. sırada yer bulan Sakaryaspor, play-off çeyrek ve yarı finallerinde Samsunspor ve Sarıyer'i eleyerek finale çıktı.

Finalde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Sakaryaspor, üst üste 2. kez 1. Lig'in kapısından döndü.

Sakaryaspor, 2019-2020 sezonunu 5. sırada kapatarak katıldığı play-offların çeyrek finalinde Ankara Demirspor'a yenilerek elendi.

2020-2021 sezonunu 2. sırada tamamlayan Sakarya temsilcisi, play-offlarda Silahtaroğlu Van Spor Kulübü ve Kırşehir Belediyespor'u geride bırakarak finale yükseldi.

Play-off finalinde komşusu Kocaelispor'a 4-0 yenilerek 1. Lig umutlarını bir sonraki sezona bırakan Sakaryaspor, 2. Lig'de mücadele ettiği 5 sezonda 3 final kaybetti.

Bu sezon bitime 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselen "Anadolu Güneşi" Sakaryaspor, yaşadığı zorlu süreci geride bırakarak yeni başarılar hedefliyor.