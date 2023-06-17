Üye Girişi
Haberler
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştı.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya varılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Sağlam ile önümüzdeki günlerde imza töreni gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor

Ertuğrul Sağlam Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title