Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip İzmir'de belli olacak - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip İzmir'de belli olacak

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip İzmir'de belli olacak

TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final karşılaşmasına Alsancak Mustafa Denizli Stadı ev sahipliği yapacak.

TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final karşılaşmasına Alsancak Mustafa Denizli Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, play-off'ta TECO Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor arasındaki final karşılaşması, 29 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Play Off, Denizli, Spor, Haberler

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