Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip İzmir'de belli olacak - Haberler

Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip İzmir'de belli olacak
AA - Ali Korkmaz - Spor
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TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final karşılaşmasına Alsancak Mustafa Denizli Stadı ev sahipliği yapacak.
TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final karşılaşmasına Alsancak Mustafa Denizli Stadı ev sahipliği yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, play-off'ta TECO Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor arasındaki final karşılaşması, 29 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor