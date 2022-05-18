Spor Toto 1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA - Abdulkadir Karakaya - Spor
Spor Toto 1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Mayıs Cuma:

17.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu: Can Cengiz

17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kadir Sağlam

20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cihan Aydın

20.00 Balıkesirspor-Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: Mehmet Türkmen

16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor: Gürcan Hasova

19.00 Kocaelispor-Adanaspor: Murat Erdoğan

AA / Abdulkadir Karakaya - Spor

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