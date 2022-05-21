Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı belli oldu - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı belli oldu

AA - Hilmi Sever - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor ve Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor'un eşleşmelerinin olduğu play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

Play-off yarı final maç programı şöyle:

25 Mayıs Çarşamba:

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)

21.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

29 Mayıs Pazar

15.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

18.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

AA / Hilmi Sever - Spor

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Eyüpspor, Play Off, Spor, Haberler

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