Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı açıklandı - Haberler

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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de play-off oynayacak olan Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor'un maç programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de play-off oynayacak olan Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor'un maç programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. Play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

Play-off yarı final müsabakalarının programı şöyle:

1. Maçlar (25 Mayıs Çarşamba)

18.30 BB Erzurumspor - İstanbulspor

21.00 Eyüpspor - RH. Bandırmaspor

2. Maçlar (29 Mayıs Pazar)

15.30 RH. Bandırmaspor - Eyüpspor

18.00 İstanbulspor - BB Erzurumspor - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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