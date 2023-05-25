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Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda yarın Bodrumspor ile Göztepe ve Sakaryaspor ile de Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda yarın Bodrumspor ile Göztepe ve Sakaryaspor ile de Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon tamamlanırken, Samsunspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu. Süper Lig'e çıkacak 3. takım play-off'larla belli olacak. 1. Lig'de play-off heyecanı da yarın başlayacak. Müsabakalar tek maç üzerinden oynanacak. 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Burada da eşitlik bozulmadığı takdirde bir üst tura çıkacak takımı penaltılar belirleyecek. Mücadeleler, ligi üst sıra bitiren takımların sahasında oynanacak.

Ligi 3. sırada tamamlayan Pendikspor direkt finalde yer alacak. Bodrumspor ile Göztepe ve Sakaryaspor ile de Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Tur programı şöyle:

17.00 Bodrumspor - Göztepe

20.00 Sakaryaspor - Eyüpspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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