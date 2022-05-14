Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesi... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesi...

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesi...

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesi kesinleşti.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Balıkesirspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title