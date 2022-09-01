Spor Toto 1. Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam edecek Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Müsabakada ilk düdük saat 20.00'de çalacak. 1. Lig'de haftanın müsabaka programı şöyle: Yarın: 20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel) 3 Eylül Cumartesi: 16.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe) 16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor (Sancaktepe 15 Temmuz) 20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya) 4 Eylül Pazar: 16.30 Pendikspor-Boluspor (Pendik) 16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe) 20.00 Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor (Denizli Atatürk) 20.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana) 5 Eylül Pazartesi: 20.00 Yılport Samsunspor-Manisaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Gençlerbirliği Spor Haberler

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