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Spor Toto 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Boluspor, Bolu Atatürk Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Müsabakada ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

1. Lig'de haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20 Ağustos Cumartesi

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Yeni 19 Mayıs)

21.45 Altınordu-Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Ağustos Pazar

16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)

17.00 Pendikspor-Altay (Pendik)

19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

22 Ağustos Pazartesi

21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

AA / Emrah Oktay - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Boluspor Bolu Spor Haberler

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