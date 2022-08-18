Spor Toto 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Boluspor, Bolu Atatürk Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Müsabakada ilk düdük saat 21.00'de çalacak. 1. Lig'de haftanın müsabaka programı şöyle: Yarın: 21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk) 20 Ağustos Cumartesi 17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz) 20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Yeni 19 Mayıs) 21.45 Altınordu-Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21 Ağustos Pazar 16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe) 17.00 Pendikspor-Altay (Pendik) 19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya) 21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel) 22 Ağustos Pazartesi 21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk) Spor AA / Emrah Oktay Mustafa Kemal Atatürk Boluspor Bolu Spor Haberler

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