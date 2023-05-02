Spor Toto 1. Lig'de Ege Derbileri Heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala Ege temsilcileri arasında oynanacak derbiler, Play-Off ve küme düşme hattı için belirleyici olacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de farklı hedefler peşindeki Ege temsilcileri maratonun son haftalarına girilirken, pazar günü birbirleriyle önemli derbilere çıkacak. Ligde bitime 3 hafta kala tamamı pazar saat 16.00'da başlayacak maçlarda oynanacak Ege derbileri, yarışta en belirleyici viraj olacak. Son 11 maçta hükmen kazandığı 2 maç dahil 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak bitime 3 maç kala 57 puanla Play-Off hattında yer alan Göztepe ile 52 puanla Play-Off için son kozlarını oynayan 8'inci basamaktaki Manisa Futbol Kulübü, Manisa'da rakip olacak. Göztepe galibiyetle hem Play-Off'u garantileme hem 4 puan gerisinde olduğu direkt final oynayacak puan tablosunda 3'üncü basamağa yaklaşma hesapları yaparken, Play-Off barajındaki Bodrumspor'un 3 puan gerisindeki Manisa FK, galibiyetle umutlarını artırmaya çalışacak.

Gençlerbirliği yenilgisiyle son 3 maç öncesi 55 puanla Play-Off hattının son basamağında kalan Bodrumspor, evinde Altınordu önünde kazanarak altındaki rakiplerle farkı açmayı hedefleyecek. Son haftalara 34 puanla düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 3 puan üzerinde giren Altınordu, Bodrum'da avantajını koruyup ligde kalmayı bir an önce ilan etme çabası verecek. Yine 34 puanla düşme korkusu yaşayıp alt sıralardaki rakiplerinin bitime 3 maçı varken 1 maç eksik oynama dezavantajı bulunun Altay, sezonun son iç saha sınavında küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor'u konuk edecek. Altay, kadrosu dağılan rakibi karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkarken, tarihinde ilk kez 3'üncü profesyonel lig kategorisine düşen Denizlispor ise kendisi için lige veda maçında prestij mücadelesi verecek.