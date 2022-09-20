Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı. Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftanın maç programı belli oldu. 9. hafta 14 Ekim Cuma: 20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk) 15 Ekim Cumartesi: 13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap) 16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi) 19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman) 19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 16 Ekim Pazar: 13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül) 13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel) 19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk) 10. hafta 21 Ekim Cuma: 20.00 Eyüpspor- Sakaryaspor (Eyüp) 22 Ekim Cumartesi: 13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe) 16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli) 19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk) 23 Ekim Pazar: 13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe) 13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap) 16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) 19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 24 Ekim Pazartesi: 20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana) 11. hafta 28 Ekim Cuma: 20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 29 Ekim Cumartesi: 13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik) 13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk) 19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel) 30 Ekim Pazar: 13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz) 16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir) 19.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk) 31 Ekim Pazartesi: 20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman) 12. hafta 4 Kasım Cuma: 20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi) 5 Kasım Cumartesi: 13.30 Bodrumspor-Boluspor (Bodrum İlçe) 16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya) 19.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana) 19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli) 6 Kasım Pazar: 13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap) 13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk) 16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs) 19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp) 13. hafta 12 Kasım Cumartesi: 13.30 Pendikspor-Bodrumspor (Pendik) 16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir) 19.00 Boluspor-Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk) 13 Kasım Pazar: 13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz) 13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu) 19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman) 14 Kasım Pazartesi: 20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel) 20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Sakarya Atatürk) 14. hafta 18 Kasım Cuma: 20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Yeni Malatya) 19 Kasım Cumartesi: 13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap) 13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe) 19.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana) 20 Kasım Pazar: 13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe) 16.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp) 16.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Çaykur Didi) 19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk) 21 Kasım Pazartesi: 20.00 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli) 15. hafta 25 Kasım Cuma: 20.00 Altaş Denizlispor-Bodrumspor (Denizli Atatürk) 26 Kasım Cumartesi: 13.30 Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor (Sancaktepe 15 Temmuz) 16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk) 19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman) 27 Kasım Pazar: 13.30 Pendikspor-Eyüpspor (Pendik) 13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe) 16.00 Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir) 19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel) 28 Kasım Pazartesi: 20.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu) 16. hafta 2 Aralık Cuma: 20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp) 3 Aralık Cumartesi: 13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe) 13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk) 4 Aralık Pazar: 13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap) 16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana) 19.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli) 5 Aralık Pazartesi: 20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi) 17. hafta 9 Aralık Cuma: 20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 10 Aralık Cumartesi: 13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz) 13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe) 16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk) 19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel) 11 Aralık Pazar: 13.30 Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk) 16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman) 19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 12 Aralık Pazartesi: 20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik) Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Mustafa Kemal Atatürk Sakaryaspor Spor Haberler

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