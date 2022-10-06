Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta yarın tek maçla başlayacak Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesi, yarın Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor arasında yapılacak maçla başlayacak. Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesi, yarın Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor arasında yapılacak maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 8. haftanın programı şöyle: Yarın: 20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana) 8 Ekim Cumartesi: 13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe) 13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe) 19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs) 19.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp) 9 Ekim Pazar: 13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz) 16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya) 19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk) 10 Ekim Pazartesi: 20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli) Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Adanaspor Spor Haberler

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