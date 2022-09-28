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Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

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Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta heyecanı 1 Ekim Cumartesi günü Pendikspor'un evinde oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın son maçı ise 3 Ekim Pazartesi günü Erzurumspor FK - Denizlispor mücadelesi olacak.

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

1 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor - Göztepe: Burak Pakkan

16.00 Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor: Can Cengiz

19.00 Altay - Eyüpspor: Turgut Doman

19.00 Çaykur Rizespor - Bodrumspor: Alper Akarsu

2 Ekim Pazar

13.30 Manisa FK - Adanaspor: Mehmet Türkmen

13.30 Bandırmaspor - Samsunspor: Yiğit Arslan

16.00 Boluspor - Tuzlaspor: Emre Kargın

19.00 Altınordu - Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan

3 Ekim Pazartesi

20.00 Erzurumspor FK - Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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