Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta heyecanı 1 Ekim Cumartesi günü Pendikspor'un evinde oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın son maçı ise 3 Ekim Pazartesi günü Erzurumspor FK - Denizlispor mücadelesi olacak. Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle: 1 Ekim Cumartesi 13.30 Pendikspor - Göztepe: Burak Pakkan 16.00 Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor: Can Cengiz 19.00 Altay - Eyüpspor: Turgut Doman 19.00 Çaykur Rizespor - Bodrumspor: Alper Akarsu 2 Ekim Pazar 13.30 Manisa FK - Adanaspor: Mehmet Türkmen 13.30 Bandırmaspor - Samsunspor: Yiğit Arslan 16.00 Boluspor - Tuzlaspor: Emre Kargın 19.00 Altınordu - Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan 3 Ekim Pazartesi 20.00 Erzurumspor FK - Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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