Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
1 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Göztepe: Burak Pakkan
16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: Can Cengiz
19.00 Altay-Eyüpspor: Turgut Doman
19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor: Alper Akarsu
2 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Adanaspor: Mehmet Türkmen
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan
16.00 Boluspor-Tuzlaspor: Emre Kargın
19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu