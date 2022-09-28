Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar: 1 Ekim Cumartesi: 13.30 Pendikspor-Göztepe: Burak Pakkan 16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: Can Cengiz 19.00 Altay-Eyüpspor: Turgut Doman 19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor: Alper Akarsu 2 Ekim Pazar: 13.30 Manisa FK-Adanaspor: Mehmet Türkmen 13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan 16.00 Boluspor-Tuzlaspor: Emre Kargın 19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan 3 Ekim Pazartesi: 20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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