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Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay: Oğuzhan Çakır

17 Eylül Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Caner Ak

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: Tarık Güldal

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Onur Özütoprak

19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: Cihan Aydın

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu

16.00 Bodrumspor-Manisa FK: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: Turgut Doman

19.00 Göztepe-Altınordu: Muhammet Ali Metoğlu

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yeni Malatyaspor Eylül Spor Haberler

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