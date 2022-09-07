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Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu

10 Eylül Cumartesi:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: Ozan Ergün

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor: Yiğit Arslan

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Eyüpspor-Adanaspor: Ramazan Keleş

20.00 Altay-Bodrumspor: Murat Erdoğan

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu-Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Boluspor Eylül Spor Haberler

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