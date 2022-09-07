Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle: 9 Eylül Cuma: 20.00 Boluspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu 10 Eylül Cumartesi: 16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç 20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay 20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: Ozan Ergün 11 Eylül Pazar: 16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor: Yiğit Arslan 16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu 20.00 Eyüpspor-Adanaspor: Ramazan Keleş 20.00 Altay-Bodrumspor: Murat Erdoğan 12 Eylül Pazartesi: 20.00 Altınordu-Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Boluspor Eylül Spor Haberler

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