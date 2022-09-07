Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
9 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu
10 Eylül Cumartesi:
16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç
20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: Ozan Ergün
11 Eylül Pazar:
16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor: Yiğit Arslan
16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Eyüpspor-Adanaspor: Ramazan Keleş
20.00 Altay-Bodrumspor: Murat Erdoğan
12 Eylül Pazartesi:
20.00 Altınordu-Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe